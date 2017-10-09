ФАНО дополнительно направило 6,5 млрд рублей на повышение зарплат ученых

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) в 2017 году выделило 6,65 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников. В начале 2017 года бюджет федерального агентства составил 74,6 млрд рублей, но в октябре оно дополнительно получило 9 млрд рублей.

Из этой сумму 6,65 млрд рублей были выделены и направлены на повышение заработной платы ученых, пишет ТАСС. В 2016 году на эти же цели было выделено в три раза меньше денег — ФАНО дополнительно выделяло лишь 2,7 млрд рублей.

На данный момент, по итогам второго квартала текущего года, средняя зарплата научных сотрудников составляет 40 541 рубль. Это на 15% больше, чем в первом квартале. Кроме того, по словам специалистов ФАНО, средняя зарплата ученых растет с 2013 года.