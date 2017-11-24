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24 ноября, в 11:55
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ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» с Uber

Компаниям выдано предписание от ведомства

В пятницу, 24 ноября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство «Яндекс.Такси» и Uber об объединении сторон и о создании совместного предприятия.

Кроме того, компаниям выдали предписание. Стороны должны обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок, и не запрещать партнерам, водителям и пассажирам работать с другими агрегаторами услуг такси, сообщается на сайте ФАС.

В ведомстве пояснили, что предписание направлено на развитие конкуренции и обеспечение безопасности водителей и клиентов сервиса. При этом ранее руководитель службы Игорь Артемьев заявлял, что возможное предписание ФАС, вероятно, будет касаться только особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации и вопросов безопасности потребителя.


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