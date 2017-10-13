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ФАС рассмотрит жалобу Gett в течение 90 дней

"Яндекс.Такси" заподозрили в снижении цен на проезд

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит жалобу сервиса такси Gett на деятельность «Яндекс.Такси» в течение 90 дней.

В ФАС отказались давать комментарии по этому вопросу, но обещали рассмотреть жалобу в установленные законом сроки, сообщает ТАСС.

Сервис онлайн-заказа такси Gett обратился в ФАС с просьбой изучить деятельность «Яндекс.Такси». Руководство сервиса подозревает, что «Яндекс.Такси» предлагает проезд за меньшую стоимость тем клиентам, у которых установлено приложение Gett.

В свою очередь, руководство «Яндекс.Такси» заявило, что не занимается подобными махинациями и даже не знает о том, что сервис подал на них жалобу в антимонопольную службу.

Представитель агрегатора такси заявил, что установленные приложения никак не влияют на стоимость поездки.  Она зависит только от дальности маршрута, пробок и наличия свободных машин в необходимом районе.

Ранее «Практика» сообщала, что российская компания «Яндекс.Такси» в следующем году будет устанавливать в автомобилях таксистов систему распознавания усталости водителя.


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