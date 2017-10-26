ФАС: роуминг в России отменят до конца года

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал журналистам, что ведомство сохраняет планы по полной отмене роуминга в России — как национального, так и внутрисетевого. Все должно произойти до конца этого года.

По его словам, операторы уже готовятся к тому, чтобы снизить цены на национальный роуминг, снижение стоимости звонков во внутрисетевом роуминге предполагается в рамках предупреждения, сообщает ТАСС.

Нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018 года понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов, пояснил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Ранее «Практика» писала о том, что по словам директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерины Осадчей, в случае отмены внутрироссийского роуминга, возрастут тарифы на услуги сотовой связи.