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ФАС: роуминг в России отменят до конца года

Соответствующие нормативные акты примут в ближайшее время

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал журналистам, что ведомство сохраняет планы по полной отмене роуминга в России — как национального, так и внутрисетевого. Все должно произойти до конца этого года.

По его словам, операторы уже готовятся к тому, чтобы снизить цены на национальный роуминг, снижение стоимости звонков во внутрисетевом роуминге предполагается в рамках предупреждения, сообщает ТАСС.

Нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018 года понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов, пояснил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Ранее «Практика» писала о том, что по словам директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерины Осадчей, в случае отмены внутрироссийского роуминга, возрастут тарифы на услуги сотовой связи.


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