ФАС выявила картельный сговор по строительству и ремонту дорог

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор по строительству дорог на 12 млрд рублей. Дело заведено в отношении трех строительных компаний — «Технострой», СУ №908 и ДК «Автодор». Эти компании создавали видимость конкуренции, поэтому цена контрактов в открытых конкурсах снижалась лишь на 1%.

Речь идет о строительстве и ремонте семи дорог, в числе которых есть крупные трассы, сообщает РБК. В частности, М-6 «Каспий» (Москва — Астрахань), М-18 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с Норвегией) и М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург).

ФАС регулярно выявляет картельные сговоры. Только за 2016 и первую половину 2017 года специалисты выявили антиконкурентные соглашения на сумму более 38 млрд рублей. Сейчас планируется ужесточить наказание за сговоры перед торгами.