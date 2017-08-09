ФБР обыскало дом бывшего главы предвыборного штаба Трампа

Агенты Федерального бюро расследований пришли с обыском в дом Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

Как уточняет английская новостная служба BBC, обыск прошел в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Незадолго до обыска Манафорт добровольно явился на заседание комиссии Конгресса, занимающейся тем же делом, а еще ранее передал в Сенат ряд документов, касающихся связей с гражданами России. Предполагается, что среди материалов были записи Манафорта о встрече Дональда Трампа-младшего и российского юриста в здании Трамп-тауэр.

Американские правоохранители, несмотря на сотрудничество Манафорта со следствием, решили обыскать его дом, чтобы удостовериться, что бывший глава предвыборного штаба не утаил никаких улик. Сообщается, что ряд документов был конфискован при обыске, их содержание не раскрывается.

Пол Манафорт работал на Украине с 2004 года. Он сотрудничал с Виктором Януковичем и возглавляемой им «Партией регионов» на парламентских и президентских выборах, фактически являясь консультантом по предвыборной стратегии. В 2016 году Манафорт возглавил избирательный штаб Трампа. Позже обвинения в незаконном получении денежных средств от украинских властей заставили его покинуть этот пост, в дальнейшем Манафорт также стал фигурантом расследования о связях американских политиков с Россией.