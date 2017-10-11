Фермерские хозяйства Свердловской области признаны лучшими в России

Шесть фермерских хозяйств Свердловской области признаны лучшими в России.
Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги конкурса, проведенного в рамках выставки «Золотая осень — 2017», сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.
Хозяйства области стали лидерами в номинациях «Лучший начинающий фермер», «Лучшая семейная животноводческая ферма» и «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».
Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев отметил, что среди фермерских хозяйств России регион заработал одну золотую медаль, три серебряные и две бронзовые.
Руководители лучших хозяйств развивают производство и заботятся о социальной жизни села и его жителей.
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