Фестиваль российского кино в Варшаве открыли показом «Матильды»

Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» в 11-й раз проходит в Варшаве. Этот фестиваль является одним из самых представительных смотров российского кинематографа, поэтому открыть его решили нашумевшим фильмом Алексей Учителя. «Матильда» стала первой кинокартиной, которую увидели гости фестиваля.

Всего в программе «Спутника» заявлено 140 картин из России, пишет ТАСС. Владимир Мединский, министр культуры РФ, отметил, что интерес к российской культуре и кинематографу постоянно растет, а культурная связь между странами сохраняется и укрепляется.