Фестиваль российского кино в Варшаве открыли показом «Матильды»

Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» в 11-й раз проходит в Варшаве. Этот фестиваль является одним из самых представительных смотров российского кинематографа, поэтому открыть его решили нашумевшим фильмом Алексей Учителя. «Матильда» стала первой кинокартиной, которую увидели гости фестиваля.
Всего в программе «Спутника» заявлено 140 картин из России, пишет ТАСС. Владимир Мединский, министр культуры РФ, отметил, что интерес к российской культуре и кинематографу постоянно растет, а культурная связь между странами сохраняется и укрепляется.
Ранее «Практика» писала о том, что фильм «Матильда» вызвал в России массу споров. Главным ньюсмейкером стала Наталья Поклонская, которая требовала у прокуратуры проверить фильм и запретить его. Впрочем, несмотря на скандалы и шумиху, «Матильда» все же вышла на экраны и уже сейчас идет в кино.
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