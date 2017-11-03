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03 ноября, в 00:09
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Фестиваль российского кино в Варшаве открыли показом «Матильды»

"Спутник" проходит в Польше уже в 11-й раз

Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» в 11-й раз проходит в Варшаве. Этот фестиваль является одним из самых представительных смотров российского кинематографа, поэтому открыть его решили нашумевшим фильмом Алексей Учителя. «Матильда» стала первой кинокартиной, которую увидели гости фестиваля.

Всего в программе «Спутника» заявлено 140 картин из России, пишет ТАСС. Владимир Мединский, министр культуры РФ, отметил, что интерес к российской культуре и кинематографу постоянно растет, а культурная связь между странами сохраняется и укрепляется.

Ранее «Практика» писала о том, что фильм «Матильда» вызвал в России массу споров. Главным ньюсмейкером стала Наталья Поклонская, которая требовала у прокуратуры проверить фильм и запретить его. Впрочем, несмотря на скандалы и шумиху, «Матильда» все же вышла на экраны и уже сейчас идет в кино.


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