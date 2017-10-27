Фестиваль японского кино стартовал в Екатеринбурге

Накануне, 26 октября, в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия Фестиваля японского кино, организованного при поддержке екатеринбургского отделения общества «Россия — Япония», областного министерства культуры и регионального фильмофонда.

На открытии показали фильм «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви», сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Фестиваль проходит с 26 по 29 октября в Доме кино. В программу включены мастер-классы по каллиграфии «Путь кисти», кюдо «Путь Лука», икебане, стратегической игре Го, иайдо и кэндо «Пути Меча», а также искусству изготовления шелковых шаров тэмари и оригами. 27 октября на фестивале покажут фильм «Термы Рима», 28 октября — «Никто меня не защитит», а 29 октября — «Мамесиба».

Кроме того, отмечается, что 2018 год объявили перекрестным годом России и Японии, в честь этого будут организованы различные научные, культурные, спортивные и другие мероприятия. В октябре-ноябре Свердловская область проведет 38 Фестиваль японской культуры на Урале, организованный при поддержке Посольства Японии.