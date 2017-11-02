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ФХР представила игровую форму на ОИ-2018

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля

Федерация хоккея России (ФХР) официально представила и рассказала о форме, в которой национальная команда будет выступать на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Изображение игрового свитера было опубликовано на официальном сайте федерации, там же приводится и некоторая информация о форме. «При ее создании команда разработчиков взяла за основу более легкий и «дышащий» материал и добавила больше сетки, чтобы увеличить вентиляцию», — поясняется на сайте ФХР.

Кроме того, герб России теперь выполнен из светоотражающего материала, который легче прежней вышивки, однослойные лазерно-перфорированные цифры повысил воздухонепроницаемость формы, а размер игровых номеров и шрифта был увеличен.

«В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены», — добавили в ФХР.

Ранее «Практика» писала о том, что Австрия может пропустить зимние Игры-2018 по соображениям безопасности.


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