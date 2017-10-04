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04 октября, в 16:18
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ФИФА: Количество заявок на билеты матчей ЧМ-2018 достигло 1,5 млн

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал об успехах продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уже реализовано 1,5 миллиона и эта цифра будет только расти.

Смит уточняет, что 1 декабря, когда пройдет жеребьевка матчей и поклонники футбола узнают, где будут играть команды, раскупать билеты на ЧМ-2018 будут еще активнее, сообщает «Интерфакс».

Также Колин Смит сделал заявление по поводу проявления расизма во время ЧМ-2018. Он уверяет, что ФИФА серьезно относится к этому. Международная федерация футбола использовала на Кубке конфедераций систему, чтобы ничего подобного не было. Эта же программа распространится и на игры чемпионата мира.

Ранее «Практика» писала о властях Липецка, которые нашли оригинальный способ предсказать итоги ЧМ-2018 по футболу.


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