ФИФА: Количество заявок на билеты матчей ЧМ-2018 достигло 1,5 млн

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал об успехах продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уже реализовано 1,5 миллиона и эта цифра будет только расти.

Смит уточняет, что 1 декабря, когда пройдет жеребьевка матчей и поклонники футбола узнают, где будут играть команды, раскупать билеты на ЧМ-2018 будут еще активнее, сообщает «Интерфакс».

Также Колин Смит сделал заявление по поводу проявления расизма во время ЧМ-2018. Он уверяет, что ФИФА серьезно относится к этому. Международная федерация футбола использовала на Кубке конфедераций систему, чтобы ничего подобного не было. Эта же программа распространится и на игры чемпионата мира.

Ранее «Практика» писала о властях Липецка, которые нашли оригинальный способ предсказать итоги ЧМ-2018 по футболу.