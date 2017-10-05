ФИФА не имеет претензий к подготовке России к ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что у Международной федерации футбола не нашлось нареканий к РФ в плане подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Готовность мы оцениваем в общем и целом положительно, все укладывается в графики», — заявил он, добавив, что отставания все-таки есть, особенно в Самаре и Калининграде, однако российские власти заверили его в том, что все будет закончено в сроки, сообщает «Интерфакс».

В целом Колин Смит и его организация оценивают подготовку России положительно, тот же стадион «Лужники» в Москве находится «в достаточно хорошем состоянии».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в Москве, Сочи, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и других городах России.

Во вторник, 3 октября, прошло заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», где министр спорта России Павел Колобков заверял, что стадионы к ЧМ-2018 будут сданы в срок.

Ранее «Практика» писала о том, что, по данным ФИФА, количество заявок на билеты матчей ЧМ-2018 достигло 1,5 миллионов.