ФИФА опубликовала требования к странам ЧМ-2026

ФИФА опубликовала требования к странам, в которых может пройти ЧМ-2026 по футболу. Требования уже утвердил совет организации.

В правилах перечислены рекомендации по защите честного процесса отбора заявок, график его проведения, а также требования к странам, претендующим на проведение ЧМ-2026, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Ранее «Практика» писала о том, что в чемпионате мира, который пройдет в 2026 году, будет участвовать 48 команд. Их разделят на 16 групп: две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.