Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 октября, в 17:26
Новости

ФИФА утвердила призовой фонд ЧМ-2018 по футболу

Матчи пройдут в России с 14 июня по 15 июля

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с призовым фондом Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в 11 городах России. Общая утвержденная сумма составляет $400 миллионов.

Российский футбольный союз (РФС) получит за выступление на турнире $8 миллионов, данная сумма является гарантированной для каждой национальной футбольной ассоциации, чья сборная примет участие в финальной стадии соревнований, сообщает ТАСС.

За выход команды в 1/8 финала ассоциации, которую она представляет, будет выплачено $12 миллионов, за попадание в 1/4 финала — $16 миллионов, за четвертое место — $22 миллиона, за третье — $24 миллиона, за второе — $28 миллионов. Победитель чемпионата мира 2018 года получит от ФИФА $38 миллионов.

Ранее «Практика» писала о том, что во время ЧМ-2018 в России пройдет турнир болельщиков.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 14:02
ФИФА не имеет претензий к подготовке России к ЧМ-2018
Новости
26 октября, в 19:58
Во время ЧМ-2018 в России пройдет турнир болельщиков
Новости
26 октября, в 13:29
Власти Московской области увеличили расходы на подготовку к ЧМ-2018

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо