ФИФА утвердила призовой фонд ЧМ-2018 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с призовым фондом Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в 11 городах России. Общая утвержденная сумма составляет $400 миллионов.

Российский футбольный союз (РФС) получит за выступление на турнире $8 миллионов, данная сумма является гарантированной для каждой национальной футбольной ассоциации, чья сборная примет участие в финальной стадии соревнований, сообщает ТАСС.

За выход команды в 1/8 финала ассоциации, которую она представляет, будет выплачено $12 миллионов, за попадание в 1/4 финала — $16 миллионов, за четвертое место — $22 миллиона, за третье — $24 миллиона, за второе — $28 миллионов. Победитель чемпионата мира 2018 года получит от ФИФА $38 миллионов.

Ранее «Практика» писала о том, что во время ЧМ-2018 в России пройдет турнир болельщиков.