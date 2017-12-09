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09 декабря, в 11:32
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Фигуристки из России заняли весь пьедестал в юниорском Гран-при

Соревнования проходили в Японии

Российские фигуристки в финале юниорского Гран-при, который прошел в Нагое, заняли все почетные места.

Победительницами стали Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова, сообщает RT. Александра Трусова за произвольную и короткую программы набрала более 205 баллов и заняла первое призовое место. На втором месте оказалась Алена Косторная, которая набрала чуть больше 204 баллов. Бронзу завоевала  Анастасия Тараканова, набрав в сумме почти 200 баллов.

Российская фигуристка Дарья Паненкова со 191 баллом оказалась на пятой позиции. Следом за ней идет Софья Самодурова с общей суммой в 187 баллов.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о приостановлении членства России.


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