Фигуристки из России заняли весь пьедестал в юниорском Гран-при

Российские фигуристки в финале юниорского Гран-при, который прошел в Нагое, заняли все почетные места.

Победительницами стали Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова, сообщает RT. Александра Трусова за произвольную и короткую программы набрала более 205 баллов и заняла первое призовое место. На втором месте оказалась Алена Косторная, которая набрала чуть больше 204 баллов. Бронзу завоевала Анастасия Тараканова, набрав в сумме почти 200 баллов.

Российская фигуристка Дарья Паненкова со 191 баллом оказалась на пятой позиции. Следом за ней идет Софья Самодурова с общей суммой в 187 баллов.

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