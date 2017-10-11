Фил Гинзбург одобрил строительство виртуального концертного зала в Мурманске

Композитор и музыкант Фил Гинзбург эксклюзивно для «Практики» прокомментировал строительство в Мурманске первого в регионе виртуального концертного зала.

Он считает, что идея, безусловно, заслуживает внимания. Несомненно, такой зал поможет зрителям из Мурманска посетить концерты многих звезд, однако есть нюансы.

Ничто не сможет заменить общения артиста и зрителя и той самой общей энергетики, которая возникает только на живых концертах. Для поклонников очень важно увидеть и услышать любимого исполнителя воочию, в «реале». Не менее важны и для артиста такие встречи со своими зрителями, пояснил музыкант.

«Также возникает опасение, что с появлением такого виртуального концертного зала, в Мурманск вообще перестанут приезжать артисты», — иронично подытожил Фил Гинзбург.

Ранее «Практика» писала о том, что в Мурманской филармонии откроют виртуальный концертный зал.