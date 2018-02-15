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15 февраля, в 20:32
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Фильм “Лед” стал лидером проката в День святого Валентина

Фильм собрал более 90 миллионов рублей

Фильм «Лед», который вышел в прокат 14 февраля, побил все рекорды среди российских картин по сборам первого дня.

История о девушке, которая мечтала стать чемпионкой, собрала более 90 миллионов рублей, сообщает компания Sony Pictures. Она побила даже рекорд фильма “Вий”, который удерживался четыре года, с суммой 89,2 миллиона.

В день проката на фильм «Лед» в кинотеатры сходили около 400 тысяч человек. Также популярными лентами в праздник стали «Пятьдесят оттенков свободы» и «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».


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