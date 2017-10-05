Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева допустили до борьбы за «Оскар»

Художественный фильм «Нелюбовь», который снял режиссер Андрей Звягинцев, стал претендентом на получение знаменитой кинопремии «Оскар». Картину допустили до борьбы за приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Всего к участию допущено 92 фильма, пишет Russia Today. Среди них «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «120 ударов в минуту» Робена Кампийо и «Сначала они убили моего отца» Анжелины Джоли.

За то, чтобы номинировать «Нелюбовь» именно в этой номинации, выступили практически все члены комитета кинопремии «Оскар», писала ранее «Практика». Продюсер Александр Роднянский считает, что у фильма есть высокие шансы на победу, поскольку он уже не раз участвовал в различных конкурсах, получал высшие награды и просто положительные отзывы зрителей.