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Финансовые регуляторы РФ определили статус криптовалют

Минфин и Банк России исполнили поручение президента РФ Владимира Путина

Российские финансовые регуляторы – министерство финансов и ЦБ – разработали документ, устанавливающий определения и подходы к регулированию цифровых активов в финансовой сфере.

Об этом сообщает ТАСС. Регуляторы исполнили поручение президента России Владимира Путина, данное им в октябре в связи с возростающим интересом общества к криптовалютам. Прежде всего данному явлению было дано определение – криптовалютой признали “вид цифрового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения”.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова уточнила, что цифровые активы не будут признаны Банком России равным рублю платежным средством. Также и Минфин, и ЦБ равно негативно оценивают идею создания национальной криптовалюты на данном этапе. Однако криптовалюты можно будет обменять и приобрести, в том числе в рамках ICO.


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