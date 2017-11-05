Финны не поддержали вступление своей страны в НАТО

Большинство жителей Финляндии (59%) не поддерживают присоединение своей страны к НАТО, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Порядка 22% респондентов высказались за присоединение к блоку, 19% опрошенных затруднились с ответом, пишет издание и уточняет, что среди политических партий страны больше всего противников вступления в НАТО среди тех, кто голосовал на выборах за партию премьер-министра Финляндский центр, за оппозиционных «Истинных финнов» и Союз «зеленых».

Чуть более половины опрошенных (52%) высказались против присоединения к блоку даже в том случае, если на это пошла бы соседняя Швеция. Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля говорил, что подача страной заявки на вступление в НАТО потребовала бы широкой народной поддержки. В настоящее время Финляндия не является членом Североатлантического альянса, однако страна входит в число партнеров блока.

Ранее «Практика» сообщала о том, что в Эстонии ввели в эксплуатацию новые казармы НАТО.