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30 октября, в 17:50
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Финская авиакомпания начнет взвешивать пассажиров

Информация необходима, чтобы оптимизировать загрузку и заправку самолетов

Авиакомпания Finnair объявила о скором начале добровольных взвешиваний своих пассажиров. Эти данные необходимы финскому перевозчику для оптимизации загрузки и заправки самолетов, а также для статистических исследований.

Первые взвешивания пассажиров и их багажа стартуют в ноябре этого года. Информация о весе человека будет заноситься в базу анонимно, сообщает Metropolitan.

В настоящее время Finnair и некоторые другие авиакомпании Европы используют устаревшие данные Европейского агентства авиационной безопасности, согласно которым, мужчина и его ручная кладь в среднем весит 88 килограмм, женщина – 70 килограмм. Однако этот вес значительно отличается от среднего веса финна.

В Финляндии средний вес мужчины составляет 85,5 килограмм, а женщин — 70,4 килограмм. Finnair с помощью замеров намерена выяснить, сколько в среднем весят жители других стран, а также насколько отличается вес бизнес-путешественника и туриста.

Ранее «Практика» писала о том, что авиакомпании будут наказывать за овербукинг.


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