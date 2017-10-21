ФК «Барселона» готовит для Месси пожизненный контракт

Генеральный директор испанской «Барселоны» Оскар Грау готов предложить аргентинскому игроку команды Лионелю Месси пожизненный контракт. Он считает его иконой футбола и хочет, чтобы форвард остался в клубе до конца карьеры.

«После окончания его карьеры мы хотим, чтоб он продолжался оставаться в «Барселоне», — цитирует Грау ESPN. Пожизненный контракт — это довольно распространенная практика среди спортивных клубов. Ранее «Барселона» объявила о подписании подобного договора с испанским полузащитником команды Андресом Иньестой.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Он является четырехкратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным чемпионом страны. Нападающий четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и пять раз награждался призом лучшего футболиста мира «Золотым мячом».

В конце июня одному из самых великих аргентинских футболистов исполнилось 30 лет, в связи с этим каталонский клуб поздравил Лионеля Месси с юбилеем.

Ранее «Практика» писала о том, что Лионель Месси подпишет новое соглашение с «Барселоной».