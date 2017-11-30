Флешмоб “Мы хотим на Олимпиаду” набирает популярность

После того, как появилась информацию о том, что Россию могут не допустить до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, многие ученики детско-юношеских хоккейных школ начали записывать короткие видео в поддержку национальной сборной. Флешмоб получил название “Мы хотим на Олимпиаду”, в нем приняли участие учреждения из Чебоксар, Красноярска, Белгорода, Тамбова, Калининграда, Набережных Челнов и других городов.

Ранее школьник из Санкт-Петербурга запустил движение с хештегом #noRUSSIAnoGAMES, свою поддержку ему выказали даже глава Удмуртии Александр Бречалов и ведущий Дмитрий Губерниев, сообщает РИА Новости.

Позднее появился другой флешмоб #несмотриОИ, его инициировала Ассоциация студенческих спортивных клубов. Студенты призвали не смотреть трансляцию Олимпийских игр 2018 года, если российской сборной запретят выступать под своим флагом.

“Молодежь хочет привлечь внимание МОК и показать, что МОК может лишиться серьезной доли зрительской аудитории в виде самой большой страны в мире, если давление на наших спортсменов продолжится”, – пояснили тогда в Ассоциации.

В начале ноября Федерация хоккея России представила игровую форму на ОИ-2018, о чем писала «Практика».