Флешмоб «Обними волонтера» начался на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

На Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи стартовал флешмоб «Обними волонтера» с помощью которого участники мероприятия могут выразить благодарность 5 тысячам волонтеров.

«Именно благодаря волонтерам и их помощи мы смогли организовать и провести это грандиозное событие», — сообщается в официальной группе ВФМС «Вконтакте». Организаторы пишут, что если каждый в мире обнимет хотя бы одного человека — счастлив будет весь мир. Кроме того, они призывают участников фотографироваться с волонтерами и выкладывают снимки с хештегами в социальные сети.

Как пояснили инициаторы акции, на флешмоб их вдохновило выступление писателя и мецената Ника Вуйчича, который очень эмоционально зачитал свой доклад.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тысяч молодых людей.

Ранее «Практика» писала о том, что трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин даст урок мотивации на Всемирном фестивале молодежи и студентов.