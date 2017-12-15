Флешмоб старых новогодних фото запустили в Instagram

“Московские Сезоны” запустили в Instagram флешмоб новогодних фотографий счастливых детей, сделанных на старый Kodak или Polaroid.

К флешмобу #новогоднийпончик уже присоединилось более 140 участников, которые выложили старые снимки с утренников и домашних празднований. Всех желающих приглашают принять участие.

«Друзья, всем отличного дня! А чтобы получить заряд хорошего настроения, листайте фото, а еще лучше, переходите по #НовогоднийПончик и поддержите флешмоб детских, новогодних фотографий в преддверии «Путешествия в Рождество»», – сказано в сообщении.

“Московские Сезоны” рассказывают о ярких фестивалях, конкурсах, спортивных событиях, тематических ярмарках и показывают яркие инсталляции и арт-объекты.