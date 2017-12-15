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15 декабря, в 13:32
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Флешмоб старых новогодних фото запустили в Instagram

"Московские сезоны" предлагают заполнить интернет воспоминаниями из детства

“Московские Сезоны” запустили в Instagram флешмоб новогодних фотографий счастливых детей, сделанных на старый Kodak или Polaroid.

К флешмобу #новогоднийпончик уже присоединилось более 140 участников, которые выложили старые снимки с утренников и домашних празднований. Всех желающих приглашают принять участие.

«Друзья, всем отличного дня! А чтобы получить заряд хорошего настроения, листайте фото, а еще лучше, переходите по #НовогоднийПончик и поддержите флешмоб детских, новогодних фотографий в преддверии «Путешествия в Рождество»», – сказано в сообщении.

“Московские Сезоны” рассказывают о ярких фестивалях, конкурсах, спортивных событиях, тематических ярмарках и показывают яркие инсталляции и арт-объекты.


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