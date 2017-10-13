ФОМ: более 80% россиян одобряют работу Путина

Фонд «Общественное мнение» провел исследование с целью выяснить, как россияне оценивают работу Владимира Путина на посту президента России.

Судя по результатам опроса, большинство (80%) положительно оценивают работу главы государства, примерно на такой же отметке находится и уровень доверия к нему, сообщает РИА Новости.

Рейтинг доверия Путину растет, всего за месяц 27% россиян стали больше доверять президенту России, о чем говорят результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

При этом около 50% россиян заявили о недоверии премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Почти 30% респондентов сообщили, что за последний месяц их доверие к нему снизилось.

Опрос ФОМ был проведен 7-8 октября среди трех тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.

Ранее «Практика» писала о том, что, судя по результатам опроса, большинство (78%) россиян считают себя патриотами.