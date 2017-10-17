Forbes оценил финансовое состояние Дональда Трампа

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США, в котором оказался и президент страны Дональд Трамп. По сравнению с прошлым годом его финансовое состояние уменьшилось на $600 миллионов и составляет $3,1 миллиарда. Теперь он занимает 248 строчку против 156 позиции в 2016 году.

Трамп является владельцем строительной империей Trump Organization. Издание сообщает, что миллиардер потерял позиции и капиталы из-за жесткой конкуренции на нью-йоркском рынке недвижимости и больших затрат на участие в президентской кампании.

Лидером ежегодного рейтинга, как и 23 раза до этого, оказался основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в $89 миллиардов. Вторая строчка досталась руководителю интернет-ритейлера Amazon Джеффри Безосу.

В конце июля 2017 года создатель Amazon стал самым богатым человеком на Земле, правда ненадолго, о чем ранее писала «Практика».