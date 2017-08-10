Forbes включил две российские компании в сотню самых инновационных

В сотню самых инновационных компаний мира по версии Forbes вошли две компании из России — «Магнит» и «Норильский концерн».

Как следует из материалов, опубликованных на официальном интернет-портале финансово-экономического журнала, российская продуктовая корпорация заняла в списке 53 место, опередив, в том числе, Coca-Cola и Baidu, а также еще одну отечественную компанию, которая оказалась на 63 месте.

Отмечается, что «Магнит» попадает в рейтинг авторитетного журнала уже третий год подряд. В 2015 году он занял в списке 23 место, а в 2016 году — 46.

Создатели рейтинга пояснили, что в него включаются предприятия, от которых инвесторы ждут значительных инноваций в будущем году.

Первое место в списке самых инновационных компаний мира заняла калифорнийская Salesforce, специализирующаяся на создании программных продуктов для крупных корпораций. Ей удалось обойти экс-лидера — Tesla Motors, которая, в свою очередь, расположилась на втором месте.

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