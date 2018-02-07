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07 февраля, в 15:47
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Forbes впервые составил рейтинг криптомиллиардеров

Лидером списка стал финтех-предприниматель Крис Ларсен

Forbes впервые составил рейтинг бизнесменов, разбогатевших на криптовалюте.

В список вошел создатель Ethereum Виталик Бутерин — его состояние оценивается в $400-500 миллионов, сообщается в журнале Forbes.

«В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием $7,5-8 миллиардов», – сказано в сообщении.

На втором месте с состоянием в $1-5 миллиардов стоит Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum. Третье место занял основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Его состояние оценивается в $1,1-2 миллиарда.

Также в рейтинг попал Валерий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury с состоянием $500-700 миллионов.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что курс биткоина восстанавливается после резкого падения ниже $7 тысяч.

 


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