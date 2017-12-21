Форму российских спортсменов отправили на утверждение в МОК

ZASPORT отправил на утверждение Международного олимпийского комитета парадную форму для российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом журналистам рассказала основатель и главный дизайнер бренда ZASPORT Анастасия Задорина. «Экипировочный набор для одного спортсмена состоит из 72-х предметов одежды и аксессуаров. Для делегации Олимпийской команды России на Играх-2018 в Пхенчхане заготовлено, в общей сложности, 795 комплектов формы», – сказала Задорина.

Гендиректор Олимпийского комитета РФ Владимир Сенглеев подчеркнул, что ZASPORT удалось сделать форму, не похожую ни на один мировой бренд. По его словам, в такой экипировке спортсменов России будет сложно не узнать на Играх в Пхенчхане. Яркая одежда в цветах российского триколора сделает команду узнаваемой на церемониях открытия и закрытия Олимпиады.