Фото нового iPhone 8 в чехле попало в сеть

В социальной сети Твиттер опубликовано качественное изображение официально не анонсированного смартфона iPhone 8 в чехле.

Блогер Эван Бласс разместил фото на своей странице.

По изображению можно сделать выводы о новых функциях аппарата. Отсутствует кнопка Home со сканером отпечатков пальцев — скорее всего ее заменит сканер лица. Подтверждается информация о том, что в новых iPhone будет безрамочный дисплей. В верхней части его находятся фронтальная камера, датчики и разговорный динамик.

Модель чехла на фотографии — Urban Armor Gear. Компания, производящая эти чехлы, выпускает аксессуары для других моделей iPhone.

Изображения нового смартфона от Apple ранее уже попадали в сеть, но были менее качественными.

«Практика» ранее сообщала о том, что выход нового iPhone может оказаться под угрозой из-за проблем с поставкой деталей.