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Франция намерена создать торговую ось в Китай через Россию

Это поможет Европе компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США

Правительство Франции планирует создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву. Это заявление сделал министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр, передают РИА Новости.

Бруно Ле Мэр полагает, что, развивая торговые отношения с Россией и Китаем, европейские страны смогут компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США. Об этом политик рассказал американской газете Wall Street Journal.

Министр Франции также высказал критику в сторону США, которые ввели «экстерриториальные санкции», то есть законы, которые запрещают иностранным компаниям, работающим в США, сотрудничать с Россией.


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