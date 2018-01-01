Франция намерена создать торговую ось в Китай через Россию

Правительство Франции планирует создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву. Это заявление сделал министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр, передают РИА Новости.

Бруно Ле Мэр полагает, что, развивая торговые отношения с Россией и Китаем, европейские страны смогут компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США. Об этом политик рассказал американской газете Wall Street Journal.

Министр Франции также высказал критику в сторону США, которые ввели «экстерриториальные санкции», то есть законы, которые запрещают иностранным компаниям, работающим в США, сотрудничать с Россией.