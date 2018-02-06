Сегодня:
$
Нефть
Золото
06 февраля, в 00:17
Новости

Франция потребовала лишить Британию права голоса в Евросоюзе

Такое предложение ввел Себастьян Жумель

Депутат французского парламента Себастьян Жумель предложил лишить Великобританию права голоса в структурах Евросоюза. Альтернативой этому может стать ограничение для голосования только по тем вопросам, которые не будут влиять на судьбу ЕС.

Депутат считает, что после решения Британии о выходе из ЕС, последовали нарушения, на которые необходимо обратить внимание, сообщается на официальном сайте Национальной ассамблеи. Больше всего депутата беспокоит то, что после начала брексита британские представители продолжают голосовать в Европарламенте.

Напомним, Великобритания выходит из Евросоюза в 2019 году. Praktika.ru не раз писала о том, сколько может стоить Британии выход из ЕС.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar