Франция потребовала лишить Британию права голоса в Евросоюзе

Депутат французского парламента Себастьян Жумель предложил лишить Великобританию права голоса в структурах Евросоюза. Альтернативой этому может стать ограничение для голосования только по тем вопросам, которые не будут влиять на судьбу ЕС.

Депутат считает, что после решения Британии о выходе из ЕС, последовали нарушения, на которые необходимо обратить внимание, сообщается на официальном сайте Национальной ассамблеи. Больше всего депутата беспокоит то, что после начала брексита британские представители продолжают голосовать в Европарламенте.

Напомним, Великобритания выходит из Евросоюза в 2019 году. Praktika.ru не раз писала о том, сколько может стоить Британии выход из ЕС.