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06 декабря, в 14:51
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Франция увеличила залог для Сулеймана Керимова

Российского сенатора обвиняют в уклонении от уплаты налогов

В среду, 6 декабря, во Франции прошло заседание суда по апелляции прокуратуры на меру пресечения российского сенатора Сулеймана Керимова. Он также может оставаться на свободе, однако залог для него был увеличен до 40 миллионов евро.

“Керимов останется на свободе, условия для этого ужесточены. Залог возрос до 40 миллионов”, – цитирует РИА Новости представителя обвинения.

Керимову были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Судья в Ницце не стал заключать его под стражу, однако обязал его сдать российский паспорт в полицию и несколько раз в неделю наведываться в местный участок. Позднее его обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро.

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва приложит все усилия для защиты законных интересов Сулеймана Керимова, о чем ранее писала «Практика».


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ГАЛИНА
Гость
ГАЛИНА

Господи аж дух захватывает, сижу смотрю на квитанцию о квартплате, 13259руб а пенсия 12800..может кг двадцать валюты перешлют на поддержание штанов

15 дней 9 часов назад