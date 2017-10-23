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Француз Зинедин Зидан стал лучшим тренером года по версии ФИФА

Он уже второй раз завоевывает это звание

Француз Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», стал лучшим тренером года по версии ФИФА. Это уже второй год подряд, когда Зидан побеждает в этой номинации.

Результаты неудивительны: в прошлом сезоне «Реал» под руководством французского тренера выиграл сразу пять соревнований, пишет ТАСС. У Зидана было лишь два конкурента — Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Антонио Конте из «Челси». Но и они остались повержены в этом году.

Церемония вручения наград проходит в Лондоне. В 2015-ом году лучшим стал тренер ФК «Барселона» — одного из главных конкурентов «Реала». Ранее «Практика» писала, что Зидан продлил контракт с мадридским «Реалом».

К слову, Зинедин Зидан — единственный человек, который брал приз и лучшего игрока, и лучшего тренера.


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