Французская дипломатия заговорила по-русски

Официальные представители министерства иностранных дел Франции завели Twitter-аккаунт на русском языке.

“Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в русскоязычном аккаунте МИД Франции. Обещаем делиться интересной и полезной информацией о нашей стране и не только”, – говорится в сообщении французской дипмиссии.

Отмечается, что аккаунт в российском сегменте стал пятым иноязычным профилем для французского МИД. Ранее дипломаты создали аккаунты в Twitter на английском, испанском, арабском и немецком языке.

Дипломаты заявили также, что в сети заработал сайт французского МИД на русском языке.