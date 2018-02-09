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09 февраля, в 21:18
Новости

Французская дипломатия заговорила по-русски

МИД Франции завел русскоязычный аккаунт в Twitter

Официальные представители министерства иностранных дел Франции завели Twitter-аккаунт на русском языке.

“Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в русскоязычном аккаунте МИД Франции. Обещаем делиться интересной и полезной информацией о нашей стране и не только”, – говорится в сообщении французской дипмиссии.

Отмечается, что аккаунт в российском сегменте стал пятым иноязычным профилем для французского МИД. Ранее дипломаты создали аккаунты в Twitter на английском, испанском, арабском и немецком языке.

Дипломаты заявили также, что в сети заработал сайт французского МИД на русском языке.


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