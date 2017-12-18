Французский моряк побил мировой рекорд

Франсуа Габарт плыл по миру 42 дня, 16 часов, 40 минут и 35 секунд. Его время превосходит предыдущий мировой рекорд, поставленный соотечественником Франсуа — Томасом Колвиллем, более чем на шесть дней, сообщает UPI.

«Я только что пересек финишную черту и это просто сумасшествие. Я чувствую себя очень уставшим», – сказал Габарт, когда его судно прибыло в Ла-Манш, сообщает BBC. «Сейчас я не могу двигаться, я в темноте. Вокруг меня — грузовые корабли и рыбацкие лодки. Это довольно странная атмосфера, и в то же время это довольно необычно… Я горжусь и счастлив, что сделал это».

Это уже второй раз, когда Габарт побил мировой рекорд.

В 2013 году он выиграл гонку Vendee Globe по всему миру в рекордные сроки, пройдя ее за 78 дней, 2 часа, 16 минут и 40 секунд. Это время также превзошло предыдущий рекорд, установленный в 2009 и составлявший 6 дней.