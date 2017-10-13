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Французского политика оправдали по делу о коррупции

Ришар Ферран - один из давних соратников президента Франции Эмманюэля Макрона

Прокурор французского города Брест Жан-Филипп Рекаппе огласил решение по делу председателя фракции «Республика на марше», бывшего министра территориального планирования Ришара Феррана, который обвинялся в коррупции.

По словам Рекаппеправонарушение по обвинениям в злоупотреблении доверием и мошенничестве не имели состава преступления в виду отсутствия выявленного ущерба, сообщает ТАСС.

В мае 2017 года газета Canard Enchaine в своей публикации утверждала, что Ферран основал некоммерческую организацию, которая взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы. Издание подчеркивало, что подобное является конфликтом интересов.

В то время Ришар Ферран занимал должность министра территориального планирования, однако из-за разгоревшегося скандала политик лишился должности в правительстве.

Сам же экс-министр тогда заявлял, что никакие из его действий по данным коммерческим операциям не нарушают законов Франции.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что Франция может выйти из ЕС.


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