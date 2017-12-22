ФСБ закрыла канал незаконной миграции в Москве

ФСБ и МВД России пресекли деятельность группировки, которая занималась легализацией незаконной миграции из Центральной Азии и была причастна к международным террористическим организациям.

Как сообщается на сайте ФСБ, в Москве было задержано девять выходцев из стран Центральной Азии, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Организация незаконной миграции”.

Отмечается, что задержанные под видом центра помощи мигрантов подделывали паспорта, миграционные карты, водительские права, дипломы о высшем образовании и другие документы для лиц, незаконно приехавших в Россию, в том числе связанных с международными террористическими организациями.

Ранее Praktika.ru писала, что ФСБ предотвратила 23 теракта в России в 2017 году. Глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что за последние шесть лет количество совершаемых терактов сократилось в десять раз.