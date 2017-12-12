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12 декабря, в 10:41
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ФСБ предотвратила готовившиеся теракты в Москве

Группировка планировала террористические действия во время новогодних праздников и предвыборной кампании

Федеральная служба безопасности России предотвратила готовившиеся теракты в Москве, с 9 по 11 декабря остановив деятельность двух законспирированных террористических группировок.

На заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что граждане из стран Центральной Азии планировали совершить теракты на Новый год и во время предвыборной кампании, пишет ТАСС. Из-за граница террористическими группами руководили главы запрещенной в России группировки ИГ.

“У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора”, — добавил Бортников.

Всего в 2017 году ФСБ предотвратила 18 крупных терактов.

Ранее Praktika.ru сообщала, что ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии разоблачила этническую группировку, члены которой организовали масштабные каналы переправки нелегальных мигрантов на территорию России.


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