ФСБ расследует обстоятельства диверсий в Крыму

Управление ФСБ по Республике Крым возбудило три уголовных дела в связи с повреждениями газопровода и ЛЭП.

В четверг, 2 ноября, представители ведомства заявили, что расследуют уголовные дела по части 1 статьи 281 Уголовного Кодекса (диверсия), передает ТАСС.

Ранее стало известно об авариях на двух линиях газопровода возле поселка Виноградное, расположенного под Алуштой — во вторник вечером там произошло резкое снижение давления газа. Специалисты предполагают, что труба была деформирована в результате взрывов.

Кроме того, в связи с обрушением опоры ЛЭП прекратилась подача электричества в населенные пункты. Специалисты склонны считать, что это также результат диверсии.