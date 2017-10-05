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05 октября, в 21:13
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ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

Ложные звонки из-за рубежа совершали четыре гражданина России

ФСБ выяснила, кто стоит за сообщениями о ложных минированиях зданий по всей России. Звонки совершали четыре гражданина РФ — они звонили из-за рубежа. Справиться самостоятельно они не могли, поэтому у них были пособники на территории России.

Сотрудники ФСБ уже ведут работу по их розыску, пишет РИА Новости. Такую информацию озвучил Александр Бортников, директор ФСБ России, на XVI совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России. Совещание проходило 4 и 5 октября в Краснодаре.

Ранее «Практика» писала о том, что в России прошла волна телефонного терроризма. В 120 городах России эвакуировали больше 800 тысяч человек. К счастью, ни одна угроза взрыва не подтвердилась.


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