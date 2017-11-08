Футболист «Баварии» пожертвовал €23,5 тысячи на лечение несуществующего ребенка

Роберт Левандовский, нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши, отправил €23,5 тысячи мошенникам, которые собирали деньги якобы на лечение больного ребенка.

Выяснилось, что мошенник собирал деньги через Интернет, пишет ТАСС. Его целью, якобы, было лечение двухлетнего польского мальчика. По легенде, ребенок страдал раком глаза. Ему была нужна дорогостоящая операция в США.

Об этом случае сообщали многие СМИ, поэтому Роберт Левандовский и поверил злоумышленникам. Позже их разоблачила полиция.