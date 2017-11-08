Сегодня:
$
Нефть
Золото
08 ноября, в 00:22
Новости

Футболист «Баварии» пожертвовал €23,5 тысячи на лечение несуществующего ребенка

Он думал, что малышу 2,5 года

Роберт Левандовский, нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши, отправил €23,5 тысячи мошенникам, которые собирали деньги якобы на лечение больного ребенка.

Выяснилось, что мошенник собирал деньги через Интернет, пишет ТАСС. Его целью, якобы, было лечение двухлетнего польского мальчика. По легенде, ребенок страдал раком глаза. Ему была нужна дорогостоящая операция в США.

Об этом случае сообщали многие СМИ, поэтому Роберт Левандовский и поверил злоумышленникам. Позже их разоблачила полиция.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
01 октября, в 18:30
Захарова: в случае угрозы российским журналистам Москва ответит на действия Вашингтона
Новости
05 октября, в 19:07
Трамп призвал комитет сената заняться распространяющими в США ложные новости СМИ
Новости
06 октября, в 14:17
Кремль предупредил США об ответных мерах за притеснение российских СМИ

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Как успевать читать всё интересное?

Получайте лучшие материалы в нашей рассылке

Нет, спасибо