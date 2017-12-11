Фьючерсы на биткоин превысили 18 тысяч долларов

Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) за сутки подорожали на 25%.

В понедельник, 11 декабря, они превысили 18 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. Чикагская биржа опционов запустила в воскресенье торги самой популярной криптовалютой. В начале торгов курс фьючерсов составит $15 тысяч. По состоянию на 10 утра по московскому времени фьючерсы на биткоин стоили уже более $18 тысяч.

Чикагская биржа стала первой площадкой, работающей с биткоин-фьючерсами. На начальном этапе торгов их объемы превзошли все ожидания, трафик на сайте CBOE увеличился в разы, из-за чего даже начались сбои в системе.

“Торговать было довольно легко. Я думаю, со временем рынок окрепнет”, — сказал управляющий в чикагской Grace Hall Trading LLC Джо Ван Хекке.

Для криптовалюты запуск торгов на бирже станет новым этапом, который выведет биткоин на более высокий уровень. Профессиональные трейдеры и инвесторы смогут легче торговать. Также это способствует снижению волатильности цены.