Гавана призвала Вашингтон прекратить торговую блокаду острова

Куба призывает Соединенные Штаты Америки остановить торговую блокаду страны, которая нарушает права кубинцев.

Об этом в понедельник, 30 октября, заявил дипломатический представитель Кубы в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что 1 ноября на Генеральной Ассамблее ООН пройдут дебаты о необходимости снятия торговой блокады Кубы. В ходе мероприятия кубинская делегация внесет соответствующий проект в резолюцию.

Посол считает, что подобные ограничения — это постоянное и грубое нарушение прав всех жителей Кубы. Кроме того, блокада не соответствует конвенции по борьбе с правонарушениями и геноцидом, а также является препятствием для международного сотрудничества с Гаваной.

По словам Гарсии, политика главы Белого дома является противоположностью нормального развития двусторонних отношений. При этом Куба намерена сотрудничать с Америкой, основываясь на принципах уважения и суверенитета. Он убежден, что именно администрация Трампа не делает никаких шагов навстречу.

В заключение дипломат поблагодарил Россию и российское руководство за помощь в вопросе необходимости прекращения торговой блокады Кубы.