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20 октября, в 00:09
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Газопровод «Северный поток-2» может угрожать безопасности Европы

Такое заявление сделала Баета Шидло, премьер-министр Польши

Беата Шидло, премьер-министр Польши, сделала в Брюсселе громкое заявление. На саммите ЕС она сообщила, что строительство газопровода «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы.

Более того, она отметила что это угрожает энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, а также подрывает ее экономическую безопасность, пишет РИА Новости со ссылкой на Шидло. Она отметила, что другие главы правительств поддержали ее мнение.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, заранее говорил, что Росси будут устраивать препятствия в прокладке Южного и Северного потоков. Ранее «Практика» не раз писала о пристальном внимании к российскому газопроводу.


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