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05 февраля, в 16:41
Новости

Учите правила: РФС придумал новый футбольный термин

Теперь в разметку поля входит "боковая линия ворот"

Авторы пособия «Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018» придумали новый футбольный термин.

Теперь в разметку поля входит “боковая линия ворот”, сообщает «Спорт-Экспресс». Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) выпустил пособие «Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018».

Кто-то из авторов книги придумал новый термин “боковая линия ворот”, выдав его за официальный. «Необычная линия, появившаяся теперь в России. Этим термином должны будут руководствоваться все судьи, которым вручат данное пособие», – сказано в сообщении.

Боковая линия ворот будет ограничивать длину футбольного поля, а линия ворот – ширину футбольного поля.

В Международном совете футбольных ассоциаций, который имеет право вносить изменения в правила игры, пока что не отреагировали на появление нового термина.

 


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