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06 октября, в 15:36
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ГЭХ займется строительством заправок для электрокаров в Москве

Проект потребует 50 млн рублей

Глава «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) Денис Федоров рассказал о строительстве заправок для электрокаров в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, ГЭХ уже возвел порядка 50 заправок, до конца 2017 года их число будет доведено до 100.

Кроме того, компания получила предложение от властей столицы по увеличению числа станций до 200. «Мы его поддержим», — заявил Федоров и добавил, что в настоящее время холдинг пытается проработать аналогичную программу с правительством Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Федоров оценивает строительство 150 заправок для электрокаров в Москве в 50 миллионов рублей. Средства нужны для приобретения соответствующего оборудования, пояснил глава ГЭХ в кулуарах Российской энергетической недели.

Ранее «Практика» писала о том, что продажи электрокаров в России падают на фоне оптимизма властей. С января по май 2017 года спрос на электромобили упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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