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21 декабря, в 20:46
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Генассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля

128 стран проголосовали против решения Трампа
Генассамблея ООН отказалась поддерживать позицию США по Иерусалиму. 6 декабря Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и подписал соответствующие документы. При этом, в ООН большой поддержки американский президент не нашел: представители 128 стран выступили против его решения, а еще 35 воздержались.

Перенести столицу из Тель-Авива в Иерусалим предпочли Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того, пишет РИА Новости.

Решение Дональда Трампа было позитивно принято в Израиле, но у стран Ближнего Востока и Палестины это вызвало негативную реакцию.


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