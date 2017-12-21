Генассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля

Генассамблея ООН отказалась поддерживать позицию США по Иерусалиму. 6 декабря Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и подписал соответствующие документы. При этом, в ООН большой поддержки американский президент не нашел: представители 128 стран выступили против его решения, а еще 35 воздержались.

Перенести столицу из Тель-Авива в Иерусалим предпочли Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того, пишет РИА Новости. Решение Дональда Трампа было позитивно принято в Израиле, но у стран Ближнего Востока и Палестины это вызвало негативную реакцию.