Гендиректором ЮНЕСКО назначили экс-министра культуры Франции Одре Азуле

Одре Азуле, экс-министр культуры Франции, избрана гендиректором ЮНЕСКО. За нее проголосовало большинство членов Исполнительного совета ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Всего в выборах участвовало 58 стран. 30 из них отдали свой голос за Азуле, в то время, как ее главный соперник Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари, экс-министр культуры Катара, получил лишь на два голоса меньше. Кандидатура Азуле будет окончательно утверждена в ноябре на 39-й Генеральной конференции организации, пишет ТАСС.
Второй раз за всю историю существования ЮНЕСКО на должность генерального директора выбран представитель Франции. Первый французский кандидат Рене Майо занимал почетную должность более полувека назад.
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